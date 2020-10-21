【本報訊】港交所（388）昨宣佈螞蟻集團通過上市聆訊，中證監昨傍晚亦指，已同意螞蟻科創板IPO註冊。螞蟻隨即發佈科創板招股書意向並公佈上市發行方案，除引入阿里（9988）子公司為戰略投資者，還披露分別在AH股發行不超過16.7億股新股。阿里昨強勢，收市首次企上300元大關，全日升0.3%至300.2元。

螞蟻昨晚發佈科創板上市招股書意向，將分別在A股和H股發行不超過16.7億股新股，A+H發行新股數量合計不超過發行後公司總股本的11%，按市場預計的兩萬億估值計算，料參與認購A股市場新股的規模將超過200億元人民幣。

螞蟻為吸引較長線資金穩定市場，設置戰略投資者比例佔80%，投資者需承諾一至兩年禁售期，為科創板歷史最嚴嚴；當中阿里旗下子公司浙江天貓技術將作為戰略投資者，認購7.3億股。

螞蟻憂美打壓礙取技術

螞蟻在港交所聆訊後資料提到中美關係對業務及經營的風險因素，指集團涉及美國的業務運營屬微不足道，惟公司對面臨越來越多監管挑戰或更嚴格限制擔憂。文件又指，美國早前聲稱的納入實體清單、限制支付系統等舉動，有機會對集團獲取或使用對技術基礎設施、對業務運營至關重要的技術等造成重大不利影響。

螞蟻H股預計本月27日招股、30日截止認購，暫定11月6日掛牌；A股方面，據悉初次詢價時間為10月23日，29日公開招股。

另外，內媒報道，金管局等預計螞蟻是次在港將凍資達數萬億元。由於擔心螞蟻IPO期間凍資過多，將對本港市場流動性造成影響，故金管局曾與負責此次招股的主要收款銀行進行協調，尋求解決辦法。

金管局與收款行洽凍資對策

今次會議屬當局首度就公司在港IPO期間的凍資問題進行類似會議，金管局對此不作評論，僅指一直密切留意市況，以確保香港貸幣市場有效運作。

中薇證券研究部董事黃偉豪指，除螞蟻招股進入倒數，阿里每年重點活動「天貓雙11」的首日數據理想，令市場憧憬阿里銷售成績，正是推升其企上300元的主因。由於該股「冇蟹貨」，故他表示難以估位，「初步都是每50元逐步望上去」。他指重倉投資者可在高位「部份食糊」，想再上車就可待股價回調至280元才出手。

除了阿里表現搶鏡，美團（3690）亦彈3.1%至269元，該股獲北水淨買3.8億元，為吸資最多個股。騰訊（700）有3.1億元淨入，股價升0.4%，報566.5元。北水單日淨流入增至逾27億元。

恒指昨收報24754點，升184點；國指報10077點，升89點；成交1,095億元。