聯通業績佳　首三季盈利增一成

【本報訊】繼中國移動（941）前日公佈業績不俗後，中國聯通（762）也在昨日公佈業績，表現亮眼。業績顯示，本年頭三季整體服務收入2,073.49億元（人民幣．下同），按年增長4.4%；集團錄得股東應佔盈利108.24億元，按年增長10.2%。至於除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為737億元，按年升0.8%。

收入分佈方面，因提升用戶發展質量，導致移動出賬用戶淨減929萬戶至3.09億戶，但每用戶平均收入（APRU）按年增長2.6%，至41.6元。移動服務收入1,165.39億元，比去年同期下降1.0%，不過移動服務收入在結構改善下，第三季移動收入實按年上升2.5%。

中國電信今公佈業績

另外，得益於創新業務快速增長拉動，固網服務收入達890.57億元，比去年同期上升12.9%；其中產業互聯網業務收入326.56億元，比去年同期升34.4%。此外，固網寬帶用戶淨增308萬戶，達8,656萬戶，固網寬帶接入收入達320.96億元，按年升3.7%。

市場憧憬中國三大電訊商將獲批物聯網等領域的eSIM技術應用服務、成另一增長點，且電訊商接連業績數據均錄改善；電訊股昨受追捧，其中中國聯通升逾11%，收報6元。中國電信（728）升9.2%，收報2.61元；中國移動升3.9%，收報51.9元。中國電信今公佈業績，估計亦成市場焦點。