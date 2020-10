經濟客飯｜經濟學人：拜登幾乎贏梗！（曾國平）

這個標題沒有誇張,但那個經濟學人不是我,而是《經濟學人》雜誌。

雜誌今年搞搞新意思,預測美國總統選舉。最新數據是拜登贏得較多選舉人票的機會率為93%,而拜登得到較多票數的機會更高達99%。

這不是幾乎贏梗是甚麼?

機會近乎100%的意思,是《經濟學人》的記者和學者顧問對預測相當肯定,不確定性極低,反對特朗普者大可安心訓覺或提早慶祝。負責的記者這樣說:We are confident that it will be one of the most accurate forecasts available and will provide the US electorate with a true picture of the race。信心爆棚,是因為汲取了2016年的教訓,知道民調誤導的陷阱,也因為時代進步,模型用上了最潮最型的機器學習(machine learning)神級技巧,透過反覆分析過去選舉的數據,電腦程式就會懂得分辨出那些資訊有用、那些沒用。高深莫測,模型的說明文章不是一般人可以看得懂的。

賭盤就沒有預測模型和民調的一面倒了。現時拜登跟特朗普賠率只有六四之比,的確明顯領先,但離贏梗甚遠。投資者和賭徒,似乎仍有點心大心細。倒過來說,對預測信心十足的專家,好應該把握機會「套戥」,大手買入拜登!

民調、預測模型以及賭盤等在2016年徹底失敗過一次,專家面目無光,照理今次態度應較謹慎,誰知《經濟學人》剛好相反,霸氣有過之而無不及,將雜誌過百年的聲譽也柙上去了。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

http://fb.com/economics3.0/

