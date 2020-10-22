名人入市｜大生馬清正5,800萬購張家輝逸廬舊居

樓市氣氛轉旺，市場再錄得本地老牌家族入市個案。影帝張家輝及其妻關詠荷早前透過公司股權轉讓方式，售出跑馬地豪宅逸廬一個高層單位，買家身份曝光。據公司註冊處資料顯示，持有該單位的聯億有限公司，最近出現董事變動，張家輝及關詠荷於本月已退任董事一職，並由大生銀行馬氏家族馬清正等人擔任公司董事，意味交易正式落實。

市場盛傳，是次交易作價約5,800萬元，按單位實用面積2,049方呎計算，呎價28,306元。區內代理指，該單位屬鳳凰樓層，享全海景，故無論成交價及呎價均創下屋苑歷史新高。土地註冊處資料顯示，張家輝夫婦早於2009年買入上址，當時作價2,922.8萬元，向恒生銀行承造按揭，按揭金額2,045.96萬元，借足七成上會，並食正過去十年樓市升浪，並於樓市最高位沽貨，賬面勁賺2,877.2萬元，升值接近一倍。

傳曾志偉1億沽西貢洋房

近期多個影視界藝人沽出物業，消息指，藝人曾志偉持有西貢清水灣彩濤別墅洋房， 市傳以約1億元易手，洋房實用面積1,789方呎，呎價高達5.5萬元。土地註冊處資料顯示，曾志偉於1988年以403萬元買入該洋房，現轉手賬面獲利9,597萬元，大幅升值24倍。

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