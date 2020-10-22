跨境理財通｜金管局：設1,500億人幣單向上限 個人投資額度最多100萬

繼中國人民銀行、香港金融管理局和澳門金融管理局於六月份聯合公告開展「跨境理財通」業務試點後，三地的監管機構正制訂實施細節，並同時諮詢金融業界意見。

居於粵港澳大灣區的內地居民或港澳居民可以透過該計劃跨境投資理財產品。金管局指，跨境理財通下「北向通」和「南向通」擬各設 1,500 億元人民幣單邊總額度，以及100萬元人民幣的個人額度，細節確定後將適時公布。

金管局總裁余偉文早前於《匯思》指，沿用過去股票通和債券通的經驗，「風險可控、循序漸進」是互聯互通機制的基本原則。理財通產品範圍主要涵蓋風險較低、相對簡單的投資產品；投資者在兩地銀行分別開設匯款和投資戶口、實施一對一綁定；人民幣跨境資金實施閉環匯劃和額度管理。

目前，港股及A股的互聯互通機制亦設有每日額度限制。滬深股通（北向）每日額度各為520億元人民幣；滬港通及深港通下的港股通（南向）的每日額度各為420億元人民幣。至於債券通僅有「北向通」，只准資金北上，並不設投資額度限制。

內地與香港設有基金互認安排，容許非內地的零售基金於國內銷售，初始投資額度爲資金進出兩地各為3,000億元人民幣。

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