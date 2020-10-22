IPO巨無霸｜ 阿里將認購螞蟻集團逾20%股份

阿里巴巴（9988）今日發公告，重申現時合計持有代表螞蟻集團33%股權，作為A股發行中向戰略投資者配售的一部分，已同意認購7.3億股螞蟻集團A股股份。

螞蟻在A股發行16.7億股，連同H股一共出售33億股股票，即阿里將認購螞蟻集團約22.1%股份。

此次IPO吸引了大量戰略投資者，包括新加坡主權財富基金GIC Pte，淡馬錫控股和中國3180億美元的中國國家養老基金。

彭博報道指，螞蟻集團將IPO估值目標提高至2,800億美元，昨日螞蟻公佈今年首3季的部份業績，收入由去年同期829.09億（人幣‧下同），升43%至1181.91億元，主要來自數字金融科技平台收入的增長，其次為數字支付與商家服務收入的增長。毛利亦由去年同期399.07億元增長74%至695.49億元，毛利率由48.1%增長至58.8%。

阿里今早報298元，跌0.7%。

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