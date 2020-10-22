國泰大裁員｜失業空姐劈7%沽東涌樓 昇薈「機師盤」平4,000放租

國泰宣佈裁員及停運港龍航空後，東涌屋苑二手交投活躍，出現多宗機組人員劈價掟貨個案。而一名剛被炒的法國籍港龍航空機師，亦將本身自住的昇薈單位放租。

美聯物吳惠斌表示，受裁員事件影響，東涌連環錄得多宗機組人員賣樓個案，這兩天錄得的11宗成交中，就有3宗涉及該類人士，而暫時所見，全部賣樓的人都是國泰空姐。其中藍天海岸5座高層A室，實用面積771方呎，業主是一名國泰空姐，今年8月尾已放盤，原本叫價900萬元，國泰昨宣佈大裁員後，今天即減價35萬元賣樓，成交價865萬元，呎價11,219元。據他了解，該名空姐已接獲解僱通知。資料顯示，同座一個稍高五層的A室，去年12月以930萬元賣出，相隔約十個月，今次賣平65萬元或7%。不過，單位於2012年以578萬元買入，是次沽貨賬面仍獲利287萬元。

另一名泰國籍國泰空姐，昨亦以630萬元賣走海堤灣畔2座中層F室一伙實用面積508方呎兩房戶，呎價12,402元，低市價約3%。單位於2007年以198萬元入市，賺432萬元離場。

吳惠斌亦透露，一名法國籍的港龍航空「4柴」機師，於東涌原本持有3個住宅物業，但疫情對航空業的打擊來得猛烈，收入受到影響，今年6月已賣出水藍‧天岸其中一個三房單位，套現965萬元，而昨天得悉公司停運後，今天決定將本身自住中的單位亦放盤，準備回國放長假。該放租單位為1座低層D室，是一個實用面積1,160方呎的三房大單位，租金原本叫價3.1萬元，已比市價低二千元﹔但最新消息指，該機師未租出先減租，叫價再減二千元，至29,000元，比市價平足四千元。

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