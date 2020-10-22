滙豐「守門獅」今日重光 CEO：歡迎Stephen及Stitt回來

滙豐香港區行政總裁施穎茵今日向內部員工發信，指雖然疫情對銀行影響依然持續，但仍然有些好消息值得宣佈，「經過第一階段對Stephen及Stitt的修復後，銅獅及石獅在祈福儀式後，將會再現公眾眼前。」

不過施穎茵指出，由於社交距離限制，儀式會非常簡單，但會將相片上載到Twitter。又強調今次是獅子完全修復的第一階段，專家將會繼續研究。

「如果你路過，可以歡迎下Stephen及Stitt返嚟」施穎茵說。

等同滙豐標記的中環總行門前銅獅，年初元旦大遊行遭示威者「裝修」火燒後，銀行便以木板圍封獅身進行復修。

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