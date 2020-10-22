藥明巨諾今招股　引入10星級股東

【本報訊】由藥明康德（2359）及美國醫藥研發平台Juno共同投資、2016年成立的藥明巨諾（2126）今起招股，招股價介乎20至23.8元，一手500股，入場費12,019.92元；預計11月3日掛牌。該股擬發行9769.2萬股，集資最多23.3億元。

第一服務暗盤跌一成

藥明巨諾目前仍未錄收入及盈利；另引入10名星級基石投資者，共認購1.5億美元股份，佔集資額59.9%，比例為今年新股最高。基投包括Rock Springs Capital、橡樹資本管理公司等各認購2,000萬美元；高瓴基金、太平資產管理等各認購1,000萬美元。

資金造淡物管新股，今掛牌的第一服務（2107）上市前夕暗盤早段大跌逾一成。該股在輝立低見2元，最終報2.12元，跌11.7%，一手賬面蝕700元；在耀才收報2.16元，跌10%。第一服務公開發售超購65.7倍，一手中籤率10%，認購30手穩獲一手。

合景泰富（1813）旗下物管業務合景悠活（3913）及世茂集團（813）旗下的世茂服務（873）均遭孖展客分別「抽飛」。

另外，金管局於紐約市尾段承接美元沽盤，向市場沽出23.25億元後，再於本港時段沽出27.13億元，令銀行體系結餘於周五增至3,674.3億元。單計10月至今，該局已入市接錢逾1,010億元。