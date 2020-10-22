港匯強勢︳金管局兩度接錢共174億元

港匯強勢依然，金管局接連沽出港元，周四兩度接錢，累計沽出大約174億元。最新一次在本港時段進行，由於港匯再度觸及強方兌換保證，金管局入市接錢120.13億元。

連計在美股時段承接美元沽盤，向市場注入54.25億港元，全日接錢174.38億元，下周二（27日）本港銀行體系結餘將升至逾3,848億元。

自4月起，資金持續流入本港，金管局接錢規模累計達3,049億元；單計10月至今，當局已接錢達1,184億元。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆表示，資金流入追捧熱門新股，對港元需求持續上升，雖然本月僅餘下6個工作天，預期在資金湧入情況下，銀行體系結餘有望升至4,000億元。他續指，銀行水浸，拆息上升幅度有限，預期息口會繼續徘徊在低水平。

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