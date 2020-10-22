高盛涉馬來西亞「一馬基金」醜聞 被證監會罰27億元 港史上最高

高盛捲馬來西亞一馬基金（1MDB）醜聞多年，現被證監會譴責及罰款3.5億美元（27.1億港元），創該會史上最高罰款額。證監會指高盛亞洲因在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監控方面犯有嚴重失誤和缺失，令1MDB於2012年及2013年透過三次債券發售籌得的65億美元中有26億美元被挪用。

1MDB的債券發售由高盛國際安排及包銷，但實際工作是由不同司法管轄區的交易團隊成員進行，而有關交易所產生的收入由高盛位於不同司法管轄區的實體分享。當中，以香港為基地的高盛亞洲作為高盛在亞洲的合規及監控中心，於該三宗1MDB的債券發售的發起、批准、執行及銷售過程中的參與程度非常高。高盛亞洲最終自有關債券發售所產生的5.67億美元總收入中獲得37%（金額為2.1億美元），在高盛的各個實體中佔最大的份額。

證監會認為，高盛亞洲欠缺充分的監控措施，以在其日常運作中監察職員和偵測失當行為，並在與1MDB債券發售有關的多項預警跡象未獲適當審查，及尚未就有關預警跡象得到令人滿意的答案時，便容許該等發售繼續進行。

證監會行政總裁歐達禮表示，「證監會就高盛亞洲在2012年及2013年於1MDB事件中的參與有否違反持牌人在香港法規下所應達到的標準，進行了嚴謹及獨立的調查，而這次的執法行動正是上述工作的成果。」

歐達禮續指，罰則純粹按照香港自身的罰則框架進行評估，反映證監認為高盛亞洲沒有適當處理圍繞1MDB的債券發售的多個可疑情況。這些缺失導致高盛亞洲多次嚴重地違反證監會的規則，當中訂明了所有受證監會監督的商號理應達致的嚴格行為標準。

在關鍵時間，擔任高盛亞洲的負責人員兼投資銀行部合夥董事總經理的Tim Leissner為高盛所取得的有關1MDB的債券交易。Leissner於2018年8月承認美國司法部所提出、針對他串謀洗錢及違反《反海外腐敗法》的刑事控罪。Leissner承認，他曾與馬來西亞籍金融家劉特佐（Low Taek Jho，又名Jho Low）及其他人士串謀，向馬來西亞及阿布札比的官員支付賄款和回扣，為高盛取得及保持來自1MDB的業務，包括該等債券發售。

證監會的調查發現，Leissner實質上可自由掌控該等1MDB 債券發售的執行，因而令他得以在未經充分質詢的情況下，向高盛提供具誤導性的資料或向其隱瞞資料。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！