何車500｜北水掃入1億股中海油服（何車）

中海油服（2883）現價5.15元，今年以來大跌58％。中石油（857）等三桶油平均跌幅41％，中海油服A股（滬：601808）跌39％，紐約期油跌30％。中海油服跌過龍，嚴重超賣。

1）今年上半年，中海油服營收145億元人幣，按年升7％；純利17.14億元人幣，按年大增76％，並已相等於去年全年（25.02億元人幣）的68％。上半年為厰房、物業等撥備高達8.84億元人幣（去年同期無撥備）；若非此項撥備，上半年業績増幅更達1.7倍。

有上半年強勁增長墊底，加上股價已殘，中海油服頭三季業繽下周四宣佈，市場反應料屬不錯。

2）中海油服上半年未計撥備前盈利25.98億元人幣，下半年即使降四成，全年盈利仍達33億元人幣，增長32%，預測PE僅6.4倍。同颣股中石化油服（1033）預測PE 10.5倍，中集安瑞科（3899）9.8倍，中海油服便宜得多。

3）中海油服今年預測PB僅0.54倍，較8年平均1.15倍折讓五成半。中石化油服為1.21倍，中集安瑞科0.86倍，中海油服較兩者平均折讓一半。

4）本月21日，北水持中海油服（H股）12.46％（2.257億股）；7月21日，只持6.79％（1.231億股）。過去3個月，北水增持多達5.67個百分點，即多達1.026億股。

＊北水積極增持中海油服，必有所圖。現價5.15元，目標價7.6元，潛在升幅48％。中金睇9.5元，貝恩斯坦睇8.6元。

同場加映：蒙牛乳業（2319）逼近8月歷史新高，今年以來大升27％，市值高達1,564億元。H&H控股（Health & Happiness，1112）現價距52周高位21％，距歷史高位六成，可趁低吸納。

H&H從事産銷高端嬰幼兒營養品、嬰幼完䕶理用品、成人營養補充劑及䕶膚品。今年上半年，營收51.87億元人幣，按年微升1.4％；純利7.18億元人幣，按年升0.7％，已等於去年全年的72％。全年預測賺12億元人幣，增19％，預測PE 14.2倍，較8年平均24倍折讓四成，較蒙牛的預測38倍折讓逾六成。

H&H現價30.75元，目標價37元，潛在升幅20％。大摩睇48元，高盛睇39.2元。

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