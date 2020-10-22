Tesla季績｜Tesla營收破紀錄達88億美元 股價盤後升3%

Tesla周三公佈季績，受惠汽車交付量上升和向其他汽車製造商銷售環境監管額度，公司營收達到創紀錄的88億美元，遠超市場預期，連續5個季度盈利，其股價在盤後時段升3.23%，報436.31美元。

Tesla確認年底前交付50萬輛汽車的目標，該目標要求公司在第4季度大幅提升汽車銷量，但補充說，實現目標變得更加困難，將主要取決於Model Y和上海產量的季度按年增長。

有分析師在電話會議上問到，根據工廠目前的最大產能，Tesla明年目標是否交付84萬至100萬輛汽車，Tesla CEOElon Musk回應是在這個範圍內，另一高層則表示，公司將在下一季度提供指導。

特斯拉在2020年不顧汽車行業下行趨勢，以穩定的銷量和盈利的季度反擊，股價今年升400%左右，市值升至約4,000億美元，成為全球最大汽車製造商，儘管就銷量、收入和利潤方面都落後於競爭對手，反映投資者對電動車的信心，以及該公司從小眾汽車製造商轉變向全球清潔汽車領導者。

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