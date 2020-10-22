中午通告｜中電信首三季多賺1.74%．中海宏洋首9個月經營溢利增15%

中國電信

中國電信（728）公佈首三季經營收入2926億元人民幣（下同），按年增長3.5%；其中服務收入2805億元，按年增長3.5%；EBITDA按年增0.3%至922億元，純利按年增長1.7%至187億元。

截至9月底移動用戶淨增1378萬戶至3.49億戶，其中5G用戶6480萬戶，淨增6019萬戶，每月ARPU為44.4元；有線用戶淨增362萬戶至1.57億戶，綜合ARPU為44.1元。

中海宏洋

中海宏洋（081）公佈截至9月底收益按年增長36.9%至280.82億元人民幣（下同），經營溢利按年增長15.3%至68.53億元。單計第三季收益及經營溢利分別為119.73億元及24.51億元。

第三季合約銷售167.36億元，面積130.8萬平方米，首三季累計合約銷售446.04億元及372.9萬平方米，分別增長15.6%及4.6%。

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