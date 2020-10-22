疫情工商｜豐展資產觀塘駿業街46號拆售 首推40伙 呎價9,000元起

九龍東近年成工商物業新供應集中地，不少發展商於區內物色工廈活化。豐展資產與中移動(921)合作發展旗下首個項目、5G智能大廈觀塘駿業街46號，新近取得入伙紙並即日推售，首推40個工作室，呎價由9,000元起，入場費則約300萬元。

駿業街46號屬全港首幢5G智能大廈，豐展資產有限公司董事兼創辦人吳建韶指，5G普及為未來大趨勢，故是次項目與本地電訊商龍頭中移動合作，引入相關技術，為用家提供極速數據網絡，相信有助推動本港科創發展。吳續指，看好未來九龍東的商貿前景，集團將繼續物色不同項目發展。

此外，同為集團董事兼創辦人鄺紹民表示，項目首輪推出4層、即40個工作室，意向呎價為9,000元，單位總值逾3億元。

駿業街46號樓高14層，提供127伙單位，標準戶面積介乎380至810方呎，每戶均設獨立洗手間。發展商最新開放兩個連裝修示範單位，其中5樓02室，面積約802方呎，間隔與傳統辦公室相近，單位以KOL直播室作藍本，料適合新派行業落戶。

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