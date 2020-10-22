會師中環｜為保生意 四大員工要「送中」（神仙丁）

肺炎疫情沒完沒了，就算不像國泰般大裁員，不同行業仍要思考其營運模式去應付這個新常態。近日會計界就傳出有四大會計師樓為了解決北上公幹的問題，決定來年會照舊要求員工返大陸工作。整個安排大約是員工返大陸時首先要隔離2個星期，然後才到客戶公司工作，之後回港就會申請豁免，員工將不需要隔離第二日可以繼續上班。整個操作都極其高危，回大陸的同事自然有更高的感染風險，而其他同事亦會因他們返港後不用隔離，而身體多了一堆隱形炸彈，在擠逼的辦公室裡隨時形成新的感染群組。

這個高風險計劃肯定會惹來強烈反彈，但為何公司仍要如此兵行險着？第一考慮當然是工作效率，始終有些程序都是要親身到當地進行才較方便甚至才能進行。第二亦要給客戶一個交代，收了他們一大筆核數費用，結果連人影都未能見到，然後就說完成了核數程序，難免有點尷尬，所以回大陸工作然後告訴客戶「排除萬難、寧願隔離」都要為其服務，整個故事就動聽得多，客户甚或會有點感動。

至於第三點，亦是我認為最重要的一點，就是要「擦存在感」，與大陸會計師樓競爭。肺炎加速全球脱鈎，香港與大陸的生意來往亦因隔離等措施而有所疏遠。如果香港因肺炎而連續兩年「北上」變「不上」，或許會令客戶加速回歸大陸四大會計師樓，始終這樣更同聲同氣，而且工作安排會更易，最重要是可以節省開支，一舉三得。而本身經歷反送中後，中港生意已有脫鈎風險，現在更是水浸眼眉，所以才一定要員工返大陸。不過為了保住生意，就採取如此高風險安排，萬一真的形成新群組，甚至有人因此病危病亡，又有冇人擔得起這個責任？

神仙丁

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