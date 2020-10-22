曾淵滄專欄｜國泰再大裁員可能性很高（曾淵滄）

國泰（293）大裁員，但是問題仍未解決，國泰解僱24%的人員，但是，目前國泰營業額下跌的比例是24%的好幾倍，如何撐得住？因此，國泰股價也反映了市場的失望。

與其他航空公司比較，國泰裁員算是相當遲，這可以說是溫情的展現，讓員工多拿幾個月薪水，但也可以說是舉棋不定。算來算去，國泰再度大裁員的可能性依然很高。

國泰關掉整家港龍，風險不小，國泰不一定能取回目前港龍所有的航權，如果因關閉港龍而失去部份航權，可能得不償失。

除了裁員，國泰也需要集資，可惜，國泰目前的大股東不想拿錢出來，香港特區政府的注資主要是貸款，不是資本的投入。近期，真正大規模集資的是新加坡航空，新航大規模供股及發行零息可換股票據，由新航原本的最大股東淡馬錫包銷，這才是真正的集資，要撐下去，不能不集資。

近兩個星期，內銀股表現得很好，也成了支持恒指反覆向上的動力，多隻內銀股是恒指成份股，而且佔比重不低。

多數的內銀股股價是在約兩個星期前才見底，之後迅速回升，回升初期，投資者依然不敢肯定這是見底回升或只是反彈。是的，過去很長的日子，多隻內銀股反覆下跌，每一次的反彈結束之後，跌得更低，無數想撈底的人都虧了。

因此，我們也只能期望這一次不是短期反彈，而是見底回升，內銀股也的確跌得太久，有見底回升的條件了。其中郵儲銀行（1658）股價已經從近期低位反彈3成。

而四大內銀股中，反彈力最強的是建行（939）、工行（1398）。

見底回升的最主要理由是內地疫情受控，使到內銀之前所面對的壞賬減少。

當然，也不是全部內銀股都是近期才見底，招行（3968）算是一個異數，過去幾年，股價表現得非常好，連連創新高。

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