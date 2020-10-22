美股三件事｜美期窄幅上落迎總統辯論 大摩︰大選無結果而冧市係撈貨時機

1.辯論、國會、選舉

美國總統大選最後一場辯論將於美國時間周四晚舉行，即香港時間明早9點，而市場則仍然糾纏於國會能否在大選前達成救濟方案，三大指數期貨重覆近日走勢，微跌不足0.2%等開市。

納指100過去7個交易日跌足6日，盤前再微跌約0.1%。重磅科技股自9月2日大調整後持續跑輸大市，按市值權重經成的標指（SPY）落後非權重的（RSP）2.6%（見圖）。

2.大摩︰大選跌市係撈貨時機

《彭博》報道大摩首席策略師Mike Wilson指如果美國大選無法得出結果，而標普500指數因為大跌到3,100點的話，投資者應該增加注碼，因為最終無論誰當選都會推出更多經濟刺激措施，繼而刺激資產格價上升。

大摩預期大選最終會在11月26日感恩節前得出結果，而一般情況下選舉日第二天凌晨已經能夠分出勝負。

3.分析師︰擁有Tesla係必須

Tesla季績以破紀錄88億美元收入，遠超市場預期，並重申全年出貨目標，節錄分析師反應︰

Jefferies（買入）︰業績全面超預期，仍然追逐50萬架次出貨量，當中會很依賴上海超過工廠及物流改善。

大摩（大市同步）︰Elon Musk的論調有望見到下年達到80萬架次出貨量，而現時預期為72萬架。

Piper Sandler（跑贏大市）︰即使今年股價升4倍後，仍然是必須擁有的股票。

個股消息︰

Align Tech（ALGN）︰隱形牙箍隱適美製造商業績超預期，主要是隱適美出貨量超預期4成，股價盤前大升逾25%。

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