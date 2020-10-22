太古城複式呎價3.2萬 創屋苑入伙逾40載新高

疫情影響下，各行各業已出現裁員潮，本港樓價卻屢創新高。向來為樓市寒暑表的鰂魚涌太古城，剛錄得五個月以來第2宗「大刁」，一伙複式戶成交呎價高達3.2萬元，創下屋苑逾40年以來歷史新高。

美聯物業陳彪表示，隨市況向好，購買力重現，優質貨源備受追捧，該行剛促成一個太古城極罕有優質全海景複式戶成交，為青松閣頂層複式戶，四房間隔，實用面積1,180方呎，建築面積約1,303方呎，連天台約730方呎，坐擁全海景觀，為屋苑內極罕有的優質放盤。單位於9月份以4,300萬元開價，見買家具誠意，故割愛減價520萬至3,780萬元市價成交，呎價32,034元，買家屬太古城的「長情客」，購入作換樓自用。而目前同類型複式戶，一個鄰座銀栢閣1,277呎戶，叫價約4,100萬元。

資料顯示，原業主1997年2月以約1,348萬元購入，是次轉手賬面獲利2,432萬元，升值1.8倍。

太古城對上一宗複式成交，為春櫻閣頂層複式戶，實用面積1,277方呎，今年5月以4,030萬元沽出，呎價31,558元創下當時紀錄。陳彪續稱，今次成交的青松閣複式戶，質素更高，故造價合理。

太古城交投活躍，本月至今暫錄28宗成交，直追上月全月的35宗。

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