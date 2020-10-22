二手減價｜德福花園望公廁盤7,00萬有找 呎價不足萬三

大圍新盤搶去大量二手客源，二手業主不得不減價吸客。九龍灣地鐵站上蓋上車屋苑德福花園，兩房則王失守700萬元，創今年新低。

利嘉閣地產鮑允中表示，德福花園E座低層2室，實用面積538方呎，屬兩房則王單位，剛以698萬元賣出，呎價僅12,974元，若撇除C座凶宅樓下成交過598萬元外，以及電梯不到的頂層單位外，是次造價創同類間隔單位今年新低。不過，有區內代理指，「佢樓下對正公廁，希望買家知。」E座樓下亦有垃圾站，今次成交價不足700萬元看似很抵，但「性價比普普通通，叫做好過1樓。」是次造價比銀行網上估值低逾20萬元。

單位於2001年以165萬元買入，持貨19年沽貨，賬面獲利533萬元，升值3.2倍。德福花園本月暫錄得8宗成交，平均呎價13,961元。鮑允中稱，市場現有約117個放賣單位，叫價560萬至1,000萬元不等。

二手屋苑大單位越賣越平，跌穿1,000萬元已成常態。市場消息指，青衣灝景灣3座低層E室，實用面積693方呎，業主叫價原本企硬1,000萬元，剛減至976.8萬元終易手，呎價14,095元，再創屋苑三房戶超過一年新低。屋苑大單位連環跌穿1,000萬元，位於2座極低層D室，實用面積658方呎，本周一以986萬元賣出，呎價14,985元，相隔三天後，今次樓價再賣平近10萬元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！