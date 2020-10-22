異動空間｜人仔勁升吼兩類股（魏力）

螞蟻估值越推越高，最新去到4,600億美金，成3.5萬億港紙，超過半間阿里巴巴（9988）的市值，對比上星期的2,800億美金勁升六成，本周一（19日）介紹的中金公司（3908），手持螞蟻股票市值將水漲船高，當齊頭4,000億美金計，中金手貨就值477億港紙，加上A股掛牌在即，雙重動力加持下可睇高一線。摩通最新報告上調目標價至22元，可供參考。

美滙指數近日急插，年初以來已累跌6%，翻查美聯儲資產負債表，6月初見高位7.16萬億美元後，一直徘徊在6.9至7萬億水平，但近日似再重新走高，最新已重上7.15萬億水平，破頂可說時間問題，加上第二輪財政刺激方案漸近，銀紙沒有最泛濫，只有更泛濫。對沖基金橋水創辦人Ray Dalio就大膽預測，美金「在相對短期內」隨時會貶值三分之一，並指美聯儲「印錢填氹」的做法，可能令美元在兩年內陷入危機。

另一邊廂，後疫情內地經濟復蘇相對較快，加上與美金出現巨大息差（10年期美債息0.8厘，而中國為3.19厘），也吸引資金流向大陸買債，但當然要面對「有入無出」的風險。短期而言，內銀炒作過後，資金或會流向相對落後的內險股，進一步可能帶動內房股出現一段反彈。大型內險股首選仍是國壽（2628），至於短線動力較好是太保（2601）。內房方面，萬科（2202）、碧桂園（2007）為博短彈的選擇。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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