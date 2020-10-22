劉曉明向滙控釋善意　「會提供機遇」

【本報訊】過去一年多，因華為「太子女」孟晚舟被捕而遭中國官媒持續狙擊的滙控（005），股價一路受壓，但適逢日前集團主席杜嘉祺表示盼加大內地拓展後，中國駐英大使劉曉明在twitter賬戶亦似釋出善意，謂中國持續改革開放，營造更佳營商環境，為國際企業提供更多機遇；值得留意是，其帖文特別標註滙控。

劉曉明發文亦轉載官媒《環球時報》英文版，一篇有關杜嘉祺前日參加上海市市長國際企業家諮詢視像會議的文章，根據滙豐在中國微信號發文指出，上海市副市長吳清問及滙豐札根上海發展的期待時，杜嘉祺回應稱，集團期盼在上海及中國市場，更廣泛地拓展業務及獲得新投資機會；又指隨着中國金融市場開放發展，令集團客戶業務獲得增長。

英業務裁員300人

國泰公佈大裁員計劃後，路透社亦引述知情人士指，重啟策略重組計劃的滙控，已開始對其在英國商業銀行業務進行重組，料裁員數目不超過300人。

滙控昨在港收報31.05元，回升0.8%；消息亦指出，象徵滙豐標記的中環總行門前一對銅獅，待行方擇日後年底前拆除木廂，獅子有望重見天日。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，北京若釋出善意「肯定係好消息」，但由於此前平保（2318）增持滙控至超過8%時，市場已對中國與滙豐和好有所憧憬，並反映在近日股價上；但始終受撥備增加、息差收窄等因素壓住，營運環境基本面未改，但相信30元是股價初步安全位。