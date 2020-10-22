一分鐘投資筆記｜阿里系上市與股災關係密切（徐風）

最近，阿里巴巴（9988）之關連公司螞蟻集團即將在中港兩地上市，成為投資者積極準備的大型IPO活動，在滙市中已略見手影：港匯持續在7.75的強方保證兌換水平，金管局天天接錢，但港元同業拆息（HIBOR）近日沒有持續下壓，反映這些來港泊岸的資金，或有其他用途。

螞蟻上市，預期萬人空巷，但會否成為疫情大牛市中，最後綻放的煙花？則可以從歷史數據作比較。

2007年11月，阿里巴巴將其批發業務打包在香港上市，上市價13.5元，集資17億美元。掛牌首日一度升至41.8元，但至2008年10月，受金融海嘯衝擊，不到一年已跌破4元。最終阿里在2012年5月，以原價13.5元私有化。5年時間阿里零息「抽水」渡過難關，小股民則換來一殼眼淚。

到2014年9月阿里巴巴整體在美國上市，11月升至120美元新高，並帶攀阿里健康（241）、雲峰金融（376）及阿里影業（1060）熱炒。其後受「A股大時代」影響，阿里巴巴至2016年初一度跌破60美元招股價。一眾「子弟兵」除阿里健康外，其他個股至今仍然深潛。

2017年9月阿里與平保（2318）及騰訊（700）聯合成立的眾安保險（6060）上市，一度炒至97.8元，今日股價約40元，高位跌幅仍近六成。2019年11月，阿里巴巴在香港第二上市，翌年3月環球疫情，股市大跌。

可以見到，阿里巴巴系列的上市擇時之準確度，或許比李嘉誠賣資產更高。究其原因，一方面是「阿里」的品牌效應，令其上市時已獲得更高的估值；另一方面則較少人談論：阿里系豐富的市場及銷售數據，或許對未來經濟及後市的判斷，比其他投資者及金融機構更準更強。

過去幾次阿里系大規模上市後，大約4個月至11個月後則會出現較為顯著的跌市，或許得益於更準確的數據分析，近幾次幾乎是「升完就散」的格局。投資者們，新股抽還抽，記得小心睇路。

徐風

筆者為證監會持牌人https://www.facebook.com/followsthewind/

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