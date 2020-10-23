Tesla連續五季獲利　出貨創新高

【本報訊】美國電動車生產商特斯拉（Tesla）去季業績對辦，連續五季錄得盈利及創新高，按年多賺逾兩倍至3.31億美元（約25.81億港元），去季電動車出貨量亦破紀錄達13.93萬輛，反映公司能持續降低生產成本，提升出貨效率。特斯拉昨曾升3.8%至438.88美元，今年內累升逾四倍。

截至今年9月底的第三季，特斯拉整體收入按年升39%至87.71億美元，遠好過市場預期的83億美元。公司去季純利按年增218%至3.31億美元，攤薄後每股盈利27美仙，是連續第五季錄盈利，替其被納入標普500指數再添動力。

特斯拉創辦人兼行政總裁馬斯克於致股東的信指，公司維持今年電動車總出貨量為50萬輛的目標越來越困難，主要由於疫情打擊電動車的供應鏈，影響生產進度。若小型SUV Model Y產量及上海超級工廠的產量均可提升，理應可以達標。馬斯克又於信內透露，特斯拉手頭現金擴張，去季增逾兩倍至13.95億美元，料公司有充裕資金發展新產品，包括電動貨車Cybertruck。

年底擬推全自動駕駛

此外，馬斯克在績後跟分析員舉行電話會議表示，已陸續向部份美國電動車車主送出全自動駕駛軟件，可進行路面測試，但基於駕駛者和道路安全考慮，收集更多路面數據後，料今年底才正式推出全自動駕駛服務。

Loup Ventures執行合夥人Gene Munster於彭博訪問表示，特斯拉業績的焦點是毛利率及持續盈利增長，公司去季毛利率增加253點子至23.5%，營業利潤率亦大升382點子至9.2%，反映特斯拉於每部電動車賺到更多錢。摩根大通昨日調高特斯拉評級，從「大市同步」升至「跑贏大市」，目標價為516美元。