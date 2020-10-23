新盤混戰｜屯門帝御．星濤首日收逾410票 沙田名日．九肚山收78票

一連三日公眾假期，新界區新盤戰況激烈，有兩個全新盤周四開價，今日起同步收票，屯門帝御．星濤以入場價「3球」有找作招徠，首批123伙均價1.46萬，首日收逾410票，超額認購2.3倍；至於沙田名日．九肚山貴二手兩成，首日收票僅78張。而新票王大圍柏傲莊，周日及一次輪推378伙，收逾2.1萬票。

帝國集團及香港小輪（050）旗下屯門青山公路帝御．星濤，周四開價，首批123伙折實平均呎價14,585元，比1期貴逾7%。但項目入場門檻低，實用208方呎的開放式折實價298.84萬元。市場消息指，項目今日首日收票，已收逾410票，以首批123伙計，超額認朋2.3倍。

負責項目銷售的恒地營業（一）部總經理林達民指，帝御．星濤首日開放設於尖沙嘴美麗華商場的展銷中心及示範單位，現場人流不絕，不少準買家屬1期向隅客，將部署提價加推。消息指，項目最快本周日加推，下周開售。

另外，長實（1113）沙田麗坪路的名日．九肚山亦同在周四開價，首批54伙均價17,730元，比同區二手貴兩成。市場消息指，項目首日僅收約78票，屬足額認購。

至於新世界（017）等發展的大圍站上蓋柏傲莊，上周首輪大收2.27萬票成97年後新票王，本周日及一將次輪發售378伙，項目今日截票，據悉收逾2.1萬票，以首輪的「復活票」為主。

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