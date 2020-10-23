新股｜先聲藥業中籤率5% 高瓴效應下超購588倍

先聲藥業（2096）公佈招股結果，每股招股價以上限13.7元定價。公開超購588.47倍，獲近6.8萬人認購，集資33.92億元。認購一手（1,000股）中籤率5%，認購9萬股始穩中一手。頭鎚飛認購1,302.9萬股，獲發3.6萬股。

先聲藥業發行約2.61億股份，引入７名基石投資者，共認購14.73億元股份，佔總集資額最多46.7%，其中；高瓴資本認購5,000萬美元（約3.9億港元）；清池資本、OrbiMed各認購2,500萬美元；南京政府旗下的北江產投集團認購4,000萬美元；深圳市創新投資集團認購2.325億元；Jericho Funds、Sage Partners各1,000萬美元。

先聲藥業專注研發腫瘤疾病、中樞神經系統疾病及自身免疫疾病藥物，去年創新藥收入佔總收入比例達32.9%，研發投入佔銷售收入14.2%。根據藥物研發管道顯示，目前近50款處於開發階段的在研創新藥產品，其中超過10款處於臨牀階段、已遞交新藥申請或者已經獲批。中金及摩根士丹利為聯席保薦人。

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