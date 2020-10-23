國泰大裁員｜必瘦站全球聘1,000空姐 國泰瘦身製造人才

必瘦站（1830）公佈，將在全球招募1,000名人才加入團隊，目標是在現有市場（包括香港、澳門、中國大陸和澳洲等）進一步擴大其業務版圖。同時，集團正物色進一步拓展業務的商機，包括在亞洲、美洲和歐洲等已發展成熟的市場發掘機遇，因此未來將繼續壯大其人才團隊。

必瘦站於其宣傳圖片加上「疫市筍工」、「全球招聘1,000名空姐」、「Join Us To Win」等字眼，似乎今次必瘦站招聘行動中，目標是聘請空姐。

國泰航空（293）於周三宣佈裁減5,300名駐港員工，當中包括結束港龍業務裁減約3,000名員工，其餘為國泰員工，不少為空中服務員。

於國泰大裁員當日，已率先有利嘉閣、中原地產、香港置業及美聯物業等地產代理表示，要吸納被裁國泰員工加入地產界。由此看來，國泰被裁員工似乎屬多個行業爭相吸納的對象。

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