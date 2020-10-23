縱橫遊洗倉｜股價暴瀉八成 市值勁縮水逾8億

今早開市首兩分鐘，縱橫遊（8069）股價突然大跌逾八成，今早一度跌至0.365元，最多跌85.9%，最新報0.445元，跌幅仍達82.8%，成交1,995萬元，最新市值僅剩1.8億元，半日內縮水8.56億元。

政府放寬舉行本地團的限制，包括旅行團每團人數不受目前限聚令的4人規限，容許每團人數上限為30人，今日起生效。縱橫遊於好消息下股價反而錄得大幅下跌。

根據中央結算顯示，由主席袁士強、其妻子陳淑薇和兒子兼行政總裁袁振寧家族持有的75%縱橫遊股份，已在3月12日起存倉並存放在英皇證券，當時正值疫情環球爆發及大跌市之際。有市場人士推測，此與大股東的財務安排有關，最合理情況是大股東將股票抵押融資。直至10月23日，英皇證券（香港）持倉有3.09億股或77.33%。

市場人士指，若公司為創業板上市，抵押值不高，估計只有市值約20%，約為7,000萬元，而利息在10到12厘之間，比一般銀行利息為高。

縱橫遊截至3月底的最近4個年度均錄得虧損，共蝕7,500萬元，截至今年3月底，現金結餘跌至1,933萬元，當時縱橫遊指，成功收到政府的中小企業融資保證計劃的資金，獲得一筆為期3年800萬港元的貸款，並申請了「保就業」計劃及「防疫抗疫基金」下的「旅行代理商及從業員支援計劃」。至於今年6月底止3個月續蝕603萬元，因疫情關係，公司幾乎零收入。

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