邱達昌旗下｜遠東拓保險箱業務 料收益等於100間酒店房 年租2,600元搶銀行生意

銀行保險箱一箱難求，私營保險箱乘機冒起，遠東發展（035）看準有銀行收縮相關業務，利用旗下酒店地庫的閒置空間，開設首間私人保管庫「遠東保庫」。遠東董事總經理孔祥達表示，保庫使用率達四至五成時可錄盈利，預期一年內達標，並將以此為試點，未來考慮拓展至香港不同地區，以及包括新加坡在內的海外地點。

遠東保庫位於荃灣遠東絲麗酒店內一個約3,000方呎的地庫，提供約4,500個、六款不同尺寸的保管箱，最細的一款保管箱可存放A4文件，每月收費為218元起，簽約期為1至3年。保庫採用包括人臉識別、掌靜脈識別及實時二維碼條碼等保安系統，客人可按需要選擇不同安全級別，並設獨立鑑賞室，職員會陪同客人進內存放物件。

遠東新業務及資產管理總經理李少群表示，傳統銀行視保險箱為一項設施，惟經營成本高企，得悉荃灣保庫附近有銀行將於年底關閉保管庫，於是善用酒店閒置空間開拓新業務，目標客戶為當區居民。他未有透露投資額，僅稱較銀行「無咁重皮」，收費差不多，提供更多不同尺寸選擇，加上自置物業毋須擔心搬遷問題，稱經營上較銀行有優勢。

孔祥達補充，保庫開業至今每日平均有20組客人查詢，反應較預期理想，有信心一年內使用率可達四至五成，產生正現金流，「保庫嘅EBITDA等同一間100房酒店，雖然經營成本高啲，但收入更穩定，所佔空間唔多，如果開到10至15間時，甚至過百間時，就可為集團整體收入帶來較大貢獻。」

私人保險箱不受金管局監管，在保障方面，遠東指客人可經公司或自行為存放物品額外投保，保額最高為100萬美元（約780萬港元），未來或會加入更多服務。律師梁永鏗指，就信譽及保險箱設計而言，銀行較有保障，但理論上兩者分別不大，如發生意外導致財物損失，最終保障範圍及保額要視在乎合約及保險條款而定。

銀行A4細箱年費約1,500元 分行職員：至少等半年

銀行以商譽見稱，雖然近年陸續有私營保險箱公司進軍市場，但銀行保險箱仍然一箱難求，大型銀行甚至不設排隊輪候。

以遠東最細的一款保險箱為例，大約可存放一定厚度的A4文件（約5吋乘11吋乘23吋），年費為2,616元。比較同區5間銀行的保險箱收費，若然文件不多，選擇3吋高的細箱收費可介乎1,450至1,800元（見表），較遠東便宜；但若然需要存放較多文件，以大眾銀行為例，與遠東一樣5吋高的細箱年租2,500元，收費相若。

不過，上述5間銀行分行的A4箱全告爆滿。東亞荃灣分行職員更指，11月底起該行不再提供保管箱服務，最近要到葵芳分行才有提供。

至於集友麗城花園分行則仍有最細箱（約5吋乘5吋乘22吋）提供，但只適合存放體積較細的珠寶首飾等，年租1,080元，A4箱則需排隊。南商同樣接受留名輪候，但分行職員保守估計至少要等半年以上。

疫下酒店變陣 9、10月收入勝去年

遠東在香港經營多間酒店，孔祥達指出，受疫情所限旗下酒店紛「變陣」，轉為長租形式及被徵用為隔離酒店，旗下酒店於9、10月的收入及出租率更勝去年，整體表現亦優於同行。他解釋，酒店降價後搶走不少共居空間的客人，而隔離酒店需求急增，現時12月已難以預訂房間，一晚房價高達過千元，並指「疫情下要靠呢類客人，但情況應該唔會持續好耐。」

早前集團計劃將酒店改為發展住宅，他指，「轉用途可以令資產嘅Flexibility（靈活性）更大，但依家要重新考慮，因為酒店表現不錯，如果3月時就值得做，依家要再睇定啲。」至於未來會否收購酒店，他就集團一直物色相關機會，惟目前市場上放盤不多，有「荀價」出現會考慮。

香港計劃開放旅遊氣泡，孔氏認為，內地消費市場經已回復正軌，開放內地、日本及韓國旅客來港，可為本港經濟帶來反彈，惟他料政府不會開放予所有內地旅客入境，會優先讓商務客來港，「放少少人入嚟，幫助都好大」，並期望各地可盡快通關。

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