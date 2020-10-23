美股王道｜紅潮藍潮都是強烈入貨訊號 （王弼）

標普500指數上周挑戰新高不果，跌至3,430點水平後，曾反彈至3,500點，不過未能企穩，並在上周五跌至3,460點水平。本周初繼續下跌，但3,410點有支持，之後就一直於3,410至3,460點窄幅波動，一路受白宮和民主黨在第四輪派錢方案的發展所左右。當眾議院議長佩洛西面黑時，股市就下瀉，她老人家說談判進展良好時，股市就上升，但王弼發現，雖然佩洛西的言論時硬時軟，但總體都是就住股市來講話，不想成為跌市的大罪人，估計談判一路拖下去，直至大選後才有方案；但期間會延續「談判進展良好氣氛」，只要有得傾，大市就有理由撐下去，如果標指要進一步下跌破3400點關口，就必須要另一催化劑。

但只要細心留意美股的氣氛，跟兩星期前挑戰新高的樂觀情緒比，美股顯然比之前弱勢。主流傳媒歸咎黨派在派錢方案拉鋸，但兩星期前兩黨又何嘗談得攏？主流傳媒不願報道的，是上周末開始流傳拜登兒子醜聞的消息，拜登在民調雖然仍領先特朗普，但幅度收窄，意味市場期待民主黨橫掃白宮和國會的「藍潮」，可能未必實現。

其實，美國的民調準確度，一向為人詬病，2016年希拉里也是在領先超過9個百份點的情況下敗陣，主因是美國主流媒體太過左傾，報道偏頗之餘，連搞民調都要自我感覺良好，多找民主黨的支持者訪問，人為地提高的拜登在民調中的支持度。另外，如今美國人知道拜登家族可能一團糟，就算只因為討厭侵叔而票投拜登，對有貪污嫌疑的拜登就不會完全信任，會希望國會制衡他，因此會把手中參眾兩院議員的選票，自動配票投給共和黨人，民主黨要囊括參眾兩院的機會就更渺茫。

其實，親民主黨傳媒不斷宣傳拜登篤定當選總統，對選戰百害而無一利。有在香港投過票的讀者，都知道在香港參選的人，無論民調領先多少，他們在投票日都打告急牌，恐防有選民因為覺得他們支持的候選人因篤定勝出懶得不去投票，美國民主黨現在反其道而行，篤定藍潮無望，若拜登當選但民主黨控制不了國會，股市會有一定幅度的調整；但另一邊廂，如果特朗普意外當選，選民又因配票（在預計拜登篤定當選的情況下）把國會送給共和黨，2016年的情景又會重演，紅潮再現！無論是紅潮和藍潮，都是強烈的入貨訊號，若這情況出現，記得追貨！

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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