【名人沽貨】金牌經理人陳家瑛2,790萬沽西半山豪宅

隨着樓市氣氛回穩， 近期多名娛樂圈名人趁勢賣樓套現。在圈中有「金牌經理人」之稱的陳家瑛（Katie），剛售出西半山旭龢道龍騰閣豪宅單位，套現2,790萬元。

土地註冊處資料顯示，龍騰閣中層A室，實用面積1,216方呎，剛以2,790萬元連一個車位售出，呎價22,944元，屬市價水平。物業原由陳家瑛製作有限公司持有，早於2008年斥資1,400萬元買入單位，是次沽貨賬面獲利1,390萬元，12年升值接近一倍。買家則為馬志榮(MA CHI WING SIDNEY)，是中資私募基金淡水泉(香港)的董事總經理及投資者關係主管。

2014年宣佈退休的陳家瑛，是香港著名的藝人經紀人，出道後只帶過3位藝人，全是天王天后。她帶的第一個就是陳百強，之後是王菲，王菲隱退後才簽約陳奕迅。

豪宅屢現大額成交。市場消指，中半山寶雲山莊高層B室，實用面積2,159方呎，屬4房戶，剛以9,950萬元沽出，呎價46,086元，兩者均創屋苑歷史新高。另淺水灣華景園2座高層B室，實用面積1,089方呎，以3,200萬元易手，呎價29,385元。原業主持貨25年賬面勁賺2,292萬元離場。

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