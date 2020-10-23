美股三件事｜美期微升等待無了期救濟方案 吉利德武肺藥獲美國正式批准

1.辯論後無波動

美國總統最後一場大選辯論後，美期未見波動，道指期貨微升0.3%或85點。至於國會無了期救濟方案，似乎預視着大選後才會出現。

盤前最活躍個股︰INTC跌9.7%、GILD升4.3%、AAPL升0.5%

2.信世衛定FDA？

一度被世衛評為無用的「瑞德西韋」，製造商吉利德（GILD）獲得美國食品和藥物管理局（FDA）正式批准使用瑞德西韋治療武肺，美國國立衛生研究院（NIH）臨牀試驗期間，發現武肺患者的康復時間縮短5日，是首個獲批治療武肺的藥物。

而重症患者康復期亦縮短了7天，服藥後一個月患者死亡率亦有下降趨勢，特別是感染初期已服藥者。瑞德西韋已在全球50個國家獲正式批准或臨時批准使用。

吉利德（GILD）股價盤前升4%。

3.Intel再次令人失望

Intel主要收入來源數據中心生意，在今年預期向好的情況之下失望地錄得收入下跌一成，連帶反映賺錢能力嘅毛利率都跌至低於60%，數據中心的晶片平均出貨價下跌15%。

集團第四季收入指引為174億美元，雖然乎合預期，但即是較上年同期跌14%。分析師認為Intel指疫情令經濟差的講法站不住腳，因為PC市場其實錄得1%增長，反映經濟差並不影響需求。

而市場關注重點之一7納米晶片仍然無期，CEO Bob Swan正在決定外判多少產量出市場，潛在受惠對象為台積電（TSM）。

個股消息︰

CVAC︰德國生物科技企業CureVac宣佈武肺疫苗有臨床前正面進展，盤前升7%。

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