【美股王道】紅潮藍潮都是入貨訊號 - 王弼

標普500指數上周挑戰新高不果，跌至3430點水平後，曾反彈至3500點，不過未能企穩，之後就一直於3410至3460點窄幅波動，一路受白宮和民主黨在第四輪派錢方案的發展所左右，當眾議院議長佩洛西面黑時，股市就下瀉，她老人家說談判進展良好時，股市就上升。

王弼發現，雖然佩洛西的言論時硬時軟，但總體都是就住股市來講話，不想成為跌市的大罪人，估計談判一路拖下去，直至大選後才有方案，但期間會延續「談判進展良好氣氛」。

只要細心留意美股的氣氛，跟兩星期前挑戰新高的樂觀情緒比，美股顯然比之前弱勢，主流傳媒歸咎黨派在派錢方案拉鋸，但兩星期前兩黨又何嘗談得攏？主流傳媒不願報道的，是上周末開始流傳拜登兒子醜聞的消息，拜登在民調雖然仍領先特朗普，但幅度收窄，意味市場期待民主黨橫掃白宮和國會的「藍潮」，可能未必實現。

如今美國人知道拜登家族可能一團糟，就算只因為討厭侵叔而票投拜登，對有貪污嫌疑的拜登就不會完全信任，會希望國會制衡他，因此會把手中參眾兩院議員的選票，自動配票投給共和黨人，民主黨要囊括參眾兩院的機會就更渺茫。

若拜登當選但民主黨控制不了國會，股市會有一定幅度的調整。如果特朗普意外當選，選民又因配票（在預計拜登篤定當選的情況下）把國會送給共和黨，2016年的情景又會重演，紅潮再現！無論是紅潮和藍潮，都是強烈的入貨訊號，若這情況出現，記得追貨！

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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