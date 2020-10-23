長實（1113）旗下樓花期約29個月的沙田九肚山麗坪路豪宅盤名日．九肚山，剛公佈首張價單，兩房售價低於800萬元，劈低九肚山一手盤入場門檻，而且新盤市場激烈混戰，長實更推出「呼吸Plan」，為同區自滿名山以來，首個再推呼吸Plan的新盤。集團執行董事趙國雄直言項目為「九肚山入門版」，呎價最低見15,599元，折實平均呎價17,730元，直言開價為「Dream Price」。

首批54伙 最平763萬

不過，名日．九肚山開價比同區二手貴約兩成，毗鄰屋苑玖瓏山，現時平均二手呎價14,646元。

趙國雄直言，項目只有首張價單有大折讓，目的在於讓準買家進駐九肚山，而非與市場大型新盤搶客，因為兩者完全不同，直言名日．九肚山位處九肚山半山豪宅區，獨據一方，「唔係求求其其喺沙田起個三千多伙嘅大型屋苑」，直言兩者「唔同級數」，相信買家「入去就會明白」。趙國雄亦指不擔心項目銷情，直言雖然不少人擔心樓市轉弱，但實際上樓市完全不弱，多個行家開售新盤銷情理想，只要項目定價合理，一定能獲市場歡迎。

首張價單推54伙單位，實用面積484至1,226方呎，折實價762.8萬至2,528.4萬元，折實呎價15,599至17,745元。長實更透過旗下財務公司，為買家提供最高八成一按，買家毋須提供任何入息證明文件，及毋須通過壓力測試，即市場俗稱的「呼吸Plan」。第一按揭期為3年，年息2厘。

3房及4房可獲得車位優先認購權，售價250萬元，或可享有月租5,500元的12個月車位佔用權，可佔用專屬車位12個月。