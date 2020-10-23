劈價成交｜內地客沽君臨天下8個月蝕468萬

近期屢有內地客劈價賣樓，個別更蝕讓沽貨。有內地投資者於今年初透過買賣公司方式，斥3,600萬元購入九龍站君臨天下一個單位，但持貨8個月便離場，成交價僅3,200萬元，賬面勁蝕400萬元。

消息指，單位為君臨天下2座中層F室三房戶，實用面積1,053方呎，望內園景，剛以3,200萬元連一個車位售出，呎價30,389元。該區地產代理透露，業主為內地人，今年2月以公司股權轉讓方式入市，當時造價3,600萬元，單計賬面已蝕400萬元，若計及一買一賣的地產代理佣金，持貨短短8個月實蝕約468萬元。公司註冊處資料顯示，持有該物業的一間公司，公司董事的名字為國語併音，應為內地人，報住地址為南昌站匯璽III 5A座一個四房大宅，其持有護照的簽發國家為瓦努阿圖。本報查冊發現，該匯璽由該內地人持有，2017年斥3,865.9萬元一手買入。今次蝕讓沽貨，不排除是減磅。

九龍站本月暫錄得18宗成交，擎天半島佔5宗最多，其次是凱旋門及君臨天下各錄得3宗。區內豪宅近期不乏低價成交，包括天璽皇鑽璽高層D室銀主盤，實用面積1,070方呎，日前透過拍賣以4,060萬元售出，呎價37,944元，低市價一成。原業主2010年5月以3,519萬購入單位，升值一成多。

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