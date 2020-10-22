iBond今起認購 入場費1萬元 專家：小注申3手 首日106元可獲利

新一批通脹掛鈎債券（iBond）今日起正式認購，入場費每手1萬元，發行額度上限150億元。即使今次iBond認購期撞正巨無霸螞蟻集團招股，市場人士認為認購策略不變，建議小注認購，博派2至3手。

2020年通脹掛鈎債券今日正式開賣，債券年期3年，每6個月派息一次，按平均通脹水平計算，息率不少於2厘，較以往僅1厘吸引。入場門檻為1萬元，目標發行額100億元，當局會視乎市場反應酌情考慮提高至最多150億元。

若屆時有150萬人認購，就做到一人一手；申請數目超過150萬人，就抽籤睇彩數；申請人數少於150萬人，而申請總額多過150億元（即有人認購多於1手）的話，就會按循環派發方式分配，與一般新股配發方式有異。

以往每年約50萬人抽iBond

參考過去iBond認購情況（見表），除首兩年認購人數較少之外，其餘幾次都有大約50萬人申購，而申請總額亦遠多於政府發行總額，最終按循環派發方式分配，一般可獲分配2至3手。招銀國際研究部策略師蘇沛豐表示，iBond是一款穩賺、無風險的投資產品，建議小注認購，「唔會分得好多，估計最多獲派3手」。

至於長揸抑或首日沽貨獲利？蘇沛豐指出，要視乎首日上市表現，「如果首掛有106蚊，已相當等持貨3年的保證利息，沽貨獲利都係合理做法」。

歷年iBond利息總收入介乎617元至1,358元不等，2011年至2013年發行的iBond總利息收入均有逾千元，然而，近年通脹率驟降，iBond利息收入也隨之減少，對上一批、2016年發行的iBond累計可收取利息617元，是歷年最少。假設持有2020年iBond至到期，每年最低派2厘計，利息收入至少有600元。

iBond認購期由今日上午9時起至11月5日下午2時，下月12日公佈配售結果，預定發行日及上市日分別是11月16日及11月17日。申請人可透過配售銀行、香港結算公司或證券經紀認購債券，每人只可提出1次申請。絕大部份銀行及券商已推出「十免」優惠，豁免認購費、交易費、存倉費、託管費等。

抽螞蟻定iBond？專家：視乎風險取向

值得留意的是，今批iBond和螞蟻集團認購期重疊，然而，兩者風險不盡相同，分析估計未必分薄客源。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，如果只有一注錢，就要視乎風險取向決定，畢竟iBond零風險，螞蟻集團則會受市場風險影響，「美國大選邊個跑出、點票上有乜爭議，iBond都係跟通脹派息」。

講到螞蟻集團的認策略，他建議小注認購即可，畢竟市場反應熱烈，未派能分配太多手，而且大型新股首日升幅有限，可考慮上市後才認購。

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