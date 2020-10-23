一名經人｜國防開支兩黨似 共和黨傾向赤字（羅家聰）

拜登的贏面越來越高，美國內、外最關注的，分別是拜登會否還原特朗普的減稅，即變相加稅，和對華的態度會否減少敵對。答此兩問，其實要分析的數據卻只有一類，就是財政。統治憑藉的是槍炮和銀彈，但前者可從後者買回來，是故一句到尾還是錢。政府控制着使幾多和怎樣使，故看兩黨執政下的財政收支和國防開支概已答此兩問。

照舊，數據盡量長。固然，那些三流大學副教授又會話咸豐年的數據無參考價值。然而，研究的最基本原則是若某個關係成立，應是古往今來四海皆準；若然世界有變，應加上其他控制變量而非縮減樣本，須知四年一度的大選，縱取百幾年數據亦不嫌多。此輩數據懶取、筆戰答不到辯（8月18日拙文），論、證皆弱，只懂左抄右抄文獻。

大戰期皆民主黨治，故大幅赤字。在戰後至1990年前，其實兩黨皆有推升財赤，只是自克林頓起才見民主黨慳家、共和黨大使。至於國防開支，則兩黨顯然分別不大。故若拜登上，料會加稅，但對華未必手軟，尤國防開支佔比已止跌。

羅家聰

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