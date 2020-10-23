Reebok恐染紅！傳Adidas低於20億歐元賤賣Reebok 安踏欲競購

外電引述消息報道，Adidas正尋求出售Reebok品牌，該公司將於未來數月決定會否進入出售程序，內部檢討正處初步階段，據德國Manager Magazin報道指，安踏及Timberland、North Face母公司VF Corp.均表達有興趣。消息指Adidas行政總裁Kasper Rørsted希望在明年3月底前完成出售Reebok的安排。Adidas發言人對市場傳言不予置評。

於疫情期間，於2019年才轉盈的Reebok受打擊程度較Adidas為大，其第二季收入下跌42%，Adidas則下跌33%。自從Kasper Rørsted於2016年上任Adidas CEO後，市場一直傳出Adidas欲出售Reebok，他關閉了表現較差的Reebok店舖，容許一些授權交易到期，削減其銷售之餘，以更大幅度削減其成本。

Manager Magazin報道指，Rørsted於疫情前希望20億歐元出售Reebok，但目前或低於該作價。於2006年，Adidas以38億歐元收購Reebok。

安踏收購FILA後翻身

安踏於2009年收購FILA品牌業務，後者表現相當理想，成為年輕人潮牌。安踏早前公佈，今年第三季安踏品牌產品之零售金額，按年錄得低單位數的正增長；FILA品牌產品之零售金額，則按年錄得20%至25%的正增長。

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