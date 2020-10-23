陳智思：國泰裁員唯一出路 無興趣選特首

行政會議召集人陳智思出席團結香港基金論壇時表示，作為國泰（293）獨立非常務董事，董事會商討過不少重組方案，雖然主動權不在董事成員上，但他有份決定，並認為裁員及重組是「唯一出路」。他指自己無興趣選特首，但提出下任特首應符合4個條件。

陳智思指國泰現時營運不足10%客運運力，現時每月虧蝕15億至20億元，即使重組後，每月少虧蝕5億元，但只是「buy time」，要視乎疫苗何時面世，以及市民是否願意接種，未來仍很漫長，不知道公司在政府、股東注資後仍可捱多久。

陳智思認為下任特首需要獲得中央政府及香港市民信任，可以在各複雜議題上平衡各方利益，有良好溝通能力及同情心，他說自己近期刻意保持低調，避免發放錯誤信息，令人有錯覺他要爭取曝光。

陳智思於2018年接任王冬勝成為國泰獨立非常務董事。

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