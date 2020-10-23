被炒空姐減價賣藍天海岸

【本報訊】國泰宣佈裁員及停運港龍航空後，東涌出現多宗機組人員劈價掟貨個案。一名剛被炒的法國籍港龍航空機師，將本身自住的昇薈單位放租。

美聯物吳惠斌表示，受裁員事件影響，東涌連環錄得多宗機組人員賣樓個案，這兩天錄得的11宗成交，就有3宗涉及該類人士，暫時所見，全部賣樓的人都是國泰空姐。其中藍天海岸5座高層A室，實用面積771方呎，業主是國泰空姐，今年8月尾已放盤，原本叫價900萬元，昨即減價35萬元，以865萬元賣樓，呎價11,219元。據了解，該名空姐已接獲解僱通知。資料顯示，同座一個稍高五層的A室，去年12月以930萬元賣出，相隔約十個月，今次賣平65萬元或7%。不過，單位於2012年以578萬元買入，是次沽貨賬面仍賺287萬元。

另一名泰國籍國泰空姐，昨以630萬元賣走海堤灣畔2座中層F室兩房戶，實用面積508方呎，呎價12,402元，低市價約3%。單位2007年以198萬元買入，賬賺432萬元。

吳惠斌指，一名法國籍的港龍航空「4柴」機師，於東涌原本持有3個住宅物業，今年6月已沽出水藍．天岸其中一個三房單位，套現965萬元，日前得悉公司停運，即決定將本身自住中的單位放盤，準備回國放長假。該放租單位為1座低層D室，是一個實用面積1,160方呎的三房大單位，租金原本叫價3.1萬元，已比市價低二千元。

維港頌蝕312萬賣出

北角維港頌8座低層A室，實用1,324方呎，本月初以3,900萬元沽出，呎價29,456元。按土地註冊處資料顯示，原業主楊薪錡（EAV, XIN QI ROSANNA），前名為楊訪梅，與冠亞商業集團（104）執行董事名字相同，料屬同一人。是次沽貨賬面蝕273萬元，連佣金支出，料輸約312萬元。