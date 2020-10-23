螞蟻集團傳11月5日上市 提前一日 估值近3.7萬億

《信報》引述消息人士指出，螞蟻集團上市日期由原本初步計劃的11月6日，提前一日至11月5日。

早前消息指，螞蟻的上市牽頭行分析員建議是次估值範圍介乎3,330億美元至4,750億美元（折合3.68萬億港元）。該投行亦料，新股發行價介乎每股83港元至115港元。按照本港的上市程序，牽頭行的報告相當於為IPO公司進行詢價。惟最終定價視乎在市場詢價後，綜合考慮再決定。

由螞蟻的聯席全球協調人瑞信撰寫的最新報告顯示，阿里旗下螞蟻的估值提升到3,800億至4,610億美元。另外，螞蟻IPO亦加入10個新的聯席賬簿管理人，包括瑞信、建銀國際、農銀國際及法巴等等。

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