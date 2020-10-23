陸金所招股｜發行1.75億股ADS 料集資183億元 下周五美國掛牌

平保（2318）聯營公司陸金所啟動美國招股程序，根據於美國證交所通公告，公司將發行1.75億股ADS，兩股ADS相當於1股普通股，每股ADS發行價11.5至13.5美元，集資約23.63億美元（約183.1億港元）。

ADS預計於下周四（29日）定價，並於周五（30日）美國掛牌。根據陸金所提交文件，截至今年6月底，公司錄得淨利潤72.7億元人民幣，按年下跌2.8%，淨利息收入升38%至29.9億元人民幣。

陸金所於2011年成立，原為P2P網上借貸業務，但由於中國政府對有關法規趨嚴格，公司已逐步轉型為網上財富管理平台，公司原計劃於本港上市，但由於其營運模格本港採取較嚴格審核，令公司轉到美國上市。

平保旗下另一間金融科技公司壹帳通於去年12月已在美國掛牌。

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