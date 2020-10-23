安盛遠見｜美國總統大選前瞻：投資者應留意甚麼？ （姚遠）

美國總統大選進入最後階段，由於兩位候選人的支持率分歧，市場的注意力日益集中在兩個議題。一是大選後的國會陣容，民主黨會橫掃參眾兩院嗎？二是選舉結果會否會受到質疑，發展成一場大規模的法律鬥爭，給市場帶來不確定性和動盪？

以下是大選可能發生的幾種情境以及市場反應：

拜登勝出及民主黨橫掃國會：此結果將消除未來四年政策制定的不確定性，對股市有利。除此之外，從長遠來看，拜登的刺激計劃和龐大基礎設施開支對美國經濟有支持作用。加稅將彌補部分開支，但市場一致認為這將逐步進行，不會完全抵銷特朗普的減稅措施。對股市和信貸有利的因素大概會對利率產生負面影響，預計長期債券收益率將因通脹和債券供應上升而提高。

拜登勝出及國會分裂：兩黨缺乏共識將使立法變得困難，造成政策環境不穩。在這樣的結果下，市場將指望美聯儲承擔更多經濟重任，進一步擴大量化寬鬆政策和推遲利率正常化。風險資產將會受壓，而美國債券收益率或會測試其近期區間下限。政策和經濟不確定性的上升可能會使市場劇烈波動一段時間。

特朗普連任及國會分裂：維持現狀可能會加劇兩黨之間的衝突，使未來幾年的政策制定寸步難行。政府治理或需倚仗行政命令來施行，這將叫市場難以捉摸。此結果將對風險資產不利；債券方面，雖然美聯儲推出更多量化寬鬆政策會對利率構成壓力，但特朗普再執政四年可能會削弱國際投資者對美國的信心，令美元走弱，美國國債需求下降。

發生選舉爭議：此結果將使市場不安，並對風險資產不利。上一次選舉結果出現爭議是在2000年，戈爾（Al Gore）於十二月最高法院介入下才承認敗選。在此期間，股市下跌7.5%，十年期美國國債收益率下跌40個基點。鑑於2020年的情况有點相似，我們有理由預計股價將大幅下跌，而債券將回升，十年期收益率挑戰美聯儲訂立的0.25%目標水平。相對於瑞士法郎和日圓等避險貨幣，美元將受壓。

即使中國市場有資本管制做阻隔，但也無法隔絕金融市場對美國大選的廣泛反應。拜登和民主黨大獲全勝之後，投資者無畏大舉入市的舉動，可能會提振A股。

隨着市場目光轉向未來幾年貿易及經濟的緊張局勢，特朗普勝出將不利於中國資產。股市可能會回吐2020年的大部分升幅，而即使美元相對於歐元處於弱勢，人民幣兌美元的匯率也會走低。

發生選舉爭議所帶來的不確定性將於短期內打擊市場情緒，或會導致A股和中國信貸市場出現慘痛的調整，恢愎的速度取決於法律鬥爭的結果。

拜登勝出及國會分裂將給美國帶來困擾，但中國或可借此時機，吸引尋求另類投資作風險分散的投資者。這將加快中國「雙循環」策略的外循環發展，推進中國未來幾年融入全球金融體系。

姚遠

安盛投資管理新興亞洲市場高級經濟師

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