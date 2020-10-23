美股MoneyClub｜Tesla季績後可以繼續買？（梁耀康）

特斯拉Tesla（TSLA）剛公佈了業績，這隻今年升幅巨大的美股，可如何部署？

Tesla季績達標偏好

Tesla公佈季績前市場預期頗為分歧，尤其在第三季股價再急升後，投資者就更為金精火眼，望實公佈業績的情況。幸而，這隻千里馬不負眾望，交出了一份偏好的成績單。

在第三季，Tesla收入達88億美元，按年上升39%。分析員普遍預期84億美元。收入增長主要是受到汽車付運近14萬輛，按年增長44%。其中，Model S及Model X付運1.5萬輛，按年跌13%。Model 3及Model Y付運12.4萬輛，按年升56%。

非通用會計準則（Non-GAAP）每股盈利為0.76美元，按年上升105%，按季升73%。以前分析員估計範圍很廣，最低的估計為每股0.23美元，最高的為0.98美元，平均預估為 0.56美元。每股盈利表現顯然優於預期，亦是連續第五個季度能產生盈利。

特別值得注意是第三季的營運活動淨現金達24億美元，自由現金流達14億美元。反映一般營運已能支持公司日常持續運作，而且Tesla手上持有145億美元的現金或等值物，估計短期內不會出現資金壓力。營運資金問題過去一直以來空軍唱淡的大招，現時資金相對充裕相信可令股價繼續免除不少潛在沽壓。

維持全年付運量50萬輛保憧憬

Tesla維持全年付運量為50萬輛目標，是另一個令投資者保持憧憬及支持股價企高企的關鍵。Tesla今年首三季總付運量為31.9萬輛，換言之第四季要付運18.1萬輛才能達成全年目標。在2019年，Tesla全年付運量為36.8萬輛，第四季付運量為11.2萬輛。

Tesla指，維持全年付運目標雖然困難，但會透過按季增加Model Y及上海產能，以及進一步改善物流及付運效率去達成。

在產能方面，Tesla在第二季度表示，期望將美國加州弗里蒙特用於生產Model 3和Model Y工廠的年產能由40萬輛，擴大到50萬輛，此擴產目標在第三季已達成。上海車廠的Model 3產能亦由第二季的年產20萬輛，增至第三季的25萬輛，並加入了第三輪生產班制，以提高產能。

至於正在上海、德洲及柏林工廠建設的Model Y生產線仍在進行中。

Model Y在加洲較受歡迎

Model Y目前只在美國加洲有生產，於第三季，當地有1.62萬輛Tesla新能源汽車進行登記，數字較第二季的9,800輛有改善，但較去年第三季1.8萬輛下跌。據研究機構Cross-Sell數據，Model Y的銷售量達7,300輛，較一直最受歡迎的Model 3的6,500輛銷售量高，筆者相信是反映作為運動型多用途車(SUV)的Model Y可以補足市場缺口。

雖然亦有分析指，會否是轎車型的Model 3於加洲的需求已近飽和，但如果比較Cross-Sell美國23個州的數據，即約佔65%美國市場，Model 3在第三季的登記依然達3.28萬輛，故暫時不用太早擔心。

Model Y內地銷情或引發下輪升浪

加州是新能源汽車銷情的指標，不妨多留意美國車主口味變化。此外，從中國汽車近年銷情及一眾內地自主品牌汽車的爆款就知，內地車主對於SUV的熱愛是較轎車高，因此相信Model Y成功於中國投產兼降價後，將可拉動於中國的銷情。

在內地Model 3的售價每輛已下調到約25萬元人民幣，分析估計Model Y售價有機會降至27.5萬元人民幣，至於真正能由約49萬元人民幣降價多少實難預料，惟減價一定有助刺激銷情。筆者相信Model Y在中國的產銷變化趨勢，將左右Tesla日後的股價表現。

中國產車年底外銷

提到中國產Tesla車，除了用於中國內銷外，Tesla據報計劃將其外銷至歐洲及其他亞洲區市場如新加坡、澳洲。預計實施時間最快是今年底或明年初。過去銷往這些地區的車均是由美國出貨，轉由中國出貨不論在生產及付運成本上相信可以顯著降低。為節省成本，上海車廠超過8成零件已從本地採購，Tesla計劃轉為實現全部零件本地採購。

Tesla變為可負擔奢侈品

過去Tesla的價格一向相對偏貴，尤其沒有特別銷售計劃配合下。不過，隨着產能擴大，在規模效應支持下，生產成本下跌，令到公司可以將車價下調。在Model 3外，Tesla亦有將Model S等車款的售價下調，今年已減了兩次價，而且仍有機會再減。

Model S及Model X價格較高，毛利也較好，所以有人擔心減價會令公司產品線變模糊，引發自我產品互相競爭。不過，筆者相信是過慮，而且從毛利率及營運利潤率由2019年第三季的18.9%及4.1%，持續升至今年第三季的23.5%及9.2%，可以見到Tesla整體賺錢能力是越來越高。

投資結語

Tesla擁有很高質素的品牌，但售價越來越親民，策略是走可負擔的奢侈品路線，大家可想像為汽車界的Starbucks，未來擴能繼續增加，將可帶動收入及盈利增長。此外，以上講了那麼多都只是現在及未來短期賣車的部份，還未提及Tesla自動化駕駛系統及儲電業務未來增長潛力。因此，Tesla的增長故事相信未完。

梁耀康

HK MoneyClub聯合創辦人

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