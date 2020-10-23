Tesla中國召回3萬輛進口Model S和Model X 因懸架缺陷

由於懸架問題，Tesla將在中國召回約3萬輛進口Model S和Model X汽車。

根據國家市場監督管理總局周五的聲明，Tesla將召回2013年9月17日至2018年1月15日期間生產的車輛。該機構表示，懸架有兩種不同的缺陷，部份召回的車輛可能同時具有兩種缺陷。Tesla中國代表不予置評。是次召回涉及該公司近年來在中國銷售的大量進口車輛。

Tesla於2020年初前後開始在上海生產汽車後，進口車型的銷量一般每個月只有幾百輛。電池缺陷導致起火之類的質量問題可能會影響消費者對電動汽車的看法。最近幾周，從現代到福特和寶馬等汽車製造商都受到了電動汽車起火報道的衝擊。

上海工廠幫助Tesla實現了在中國的擴張，該公司表示上海工廠的年產能達到20萬輛。根據中國汽車信息網的數據，本地產Tesla汽車每月註冊數量在1.1萬輛的範圍保持了數月，於9月份下降到10,881輛。

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