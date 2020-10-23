蘋果驗樓｜元朗朗城滙低層戶露台天花一半空心 嘔心污迹現多處

污迹在驗樓來說本應平常事，但瓷磚鏽迹瀄出泥黃色水、坐廁廁板一笪笪不知名啡色的迹，如此邋遢就令業主認真「唔開胃」。這是華懋及港鐵（066）合作發展的元朗朗城滙一個低層兩房單位，驗樓師陳智康「康仔」說這是驗過該樓盤多個單位以來「比較低分」的一個，其中最大問題瑕疵是露台天花一半空心，由於肉眼可見裂紋，必須鏟底重鋪，否則好快剝落。

康仔驗收朗城滙3座低層戶，實用496方呎，業主2018年花近660萬元買入。適逢驗樓當日曾下過雨，正是檢驗漏水最佳的時候。行出露台，看見圍欄瓷磚面一笪笪鏽迹，印象認真麻麻。貼實圍檔底瓷磚的玻璃膠邊谷起一個個1元硬幣般大的氣泡，康仔徒手一篤，「嘩，好污糟呀！」瀄出一些泥黃色的水，「一撳落去，有水出嚟㗎。因為下面有個架嘅，有時啲水捐咗落磚底嘔返上嚟，令到啲磚有鏽迹。」不過業主不用過份擔心，只須鏟起膠邊重新瀄過，「純粹美觀問題，對業主嚟講就比較唔開胃。」瓷磚有鏽迹一般可以擦掉，如果擦不掉，可要求換磚。在場業主說，坐廁廁板有「唔知咩」的一點點，康仔走去廁所一看，打開廁板說：「明顯好多迹喺板上面，我都唔知係咩迹嚟，無味，但純粹有一點點嘅印。」除了露台、廁板，冷氣機散熱器平台一個瓷磚位般大的位漏冚，導致伸出4條鐵枝，這都反映發展商交樓馬虎。

單位還有幾個嚴重的瑕疵，康仔站在露台說：「呢個露台位置嘅天花，敲落去有少少裂紋，而呢度……呢度……呢度……都有空心，可以講話半個天花都有空心批盪。滲水就唔會，而家批盪有啲裂，情況都嚴重，如果唔整，而又出現裂紋，因為呢度倒吊，批盪有機會剝落。」

主人房可謂檢驗玻璃崩花的完美教室，事關房間3塊玻璃出現了粗花或稱深花、淺花、花痕、崩點等不同程度的玻璃瑕疵，康仔表示，淺花可以透過打磨處理，深花及崩點無得打磨需要更換，而這主人房的玻璃全部都需要更換。另外，細房及廚房各有一塊玻璃都因崩點而需要更換。康仔稱：「因為單位位處極低層，樓上拆棚好多沙石跌落嚟，廚房有啲玻璃崩點深得好緊要，完全無得補。」

康仔總結單位主要失分位包括：批盪、來去水、玻璃及整潔，其中批盪及來去水不及格，玻璃扣一半分，至於來去水是因為水龍頭鬆導致滲水落櫃底，單位評分73分，是他驗收該盤10多個單位以來「比較低分」的單位。

華懋回覆，單位的執修工作已完成，較深色的地板亦會透過執色改善。完成所有執修後，會即時聯絡業主查收。

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