「理財通」南北向各設千五億額度

【本報訊】繼中國人民銀行、香港金融管理局和澳門金融管理局於6月份聯合公告開展「跨境理財通」業務試點後，三地的監管機構正制訂實施細節，並同時諮詢金融業界意見。

金管局指出，跨境理財通下「北向通」和「南向通」擬各設1,500億元人民幣單邊總額度，以及100萬元人民幣的個人額度，細節確定後將適時公佈。其中，居於粵港澳大灣區的內地居民或港澳居民，可透過該計劃跨境投資理財產品。

涵蓋風險較低產品

金管局總裁余偉文早前於《匯思》指，沿用過去股票通和債券通的經驗，「風險可控、循序漸進」是互聯互通機制的基本原則。理財通產品範圍主要涵蓋風險較低、相對簡單的投資產品；投資者在兩地銀行分別開設滙款和投資戶口、實施一對一綁定；人民幣跨境資金實施閉環滙劃和額度管理。

星展銀行財資市場部董事總經理王良享表示，理財通額度符合市場預期。他指出，與內地居民及企業存款相比，理財通的規模仍很細，相信只是內地開放資本市場的一個試點。截至8月底，內地人民幣存款餘額為209.49萬億元，按年增長10.3%。他續預料，債券通「南向通」有機會隨理財通一併推出。由於債券屬中長期投資，資金會流出一段時間，故他估計會有額度上限，惟未有估算數字。

目前港股及A股的互聯互通機制亦設有每日額度限制。滬深股通（北向）每日額度各為520億元人民幣；滬港通及深港通下的港股通（南向）的每日額度各為420億元人民幣。至於債券通僅有「北向通」。

內地與香港設有基金互認安排，容許非內地的零售基金於國內銷售，初始投資額度為資金進出兩地各為3,000億元人民幣。