勞工數據勝預期　美股靠穩

【本報訊】美國總統大選前最後一場辯論前夕，白宮與眾議院民主黨就新紓困方案談判仍陷入拉鋸戰。不過，美國勞工數據表現好過預期，上周首次申領失業救濟人數減少5.5萬，令紐約股市在周四早段靠穩。

紓困方案談判仍陷膠着

美國財長姆欽與眾議院議長佩洛西積極對話，冀取得新紓困方案協議，但雙方於新紓困方案的總金額，還有華府能否直接向地方和州政府提供資金等方面陷入膠着狀態。

美國總統特朗普前日曾抨擊民主黨無意達成紓困協議，共和黨參議員魯比奧昨日於CNBC訪問指，對新紓困方案總規模保持靈活性，他對國會就新紓困方案進行表決持開放態度。

縱然美國新一輪紓困措施能否於大選前推出，充滿不確定性，但美國上周勞動市場數據表現優於預期。截至上周六（17日），首次申領失業救濟人數按周減少5.5萬，經季度調整後為78.7萬，是七個月以來首度低於80萬水平。至於美國9月領先指標按月升0.7%，遜市場升1.4%。

截至本港昨晚約10時，道指報28235點，升23點或0.08%；標普500指數升4點或0.13%，報3440點；納指升4點或0.04%，報11487點。

現貨金價昨日曾失守1,900美元關，曾跌逾1%至每盎斯1,898.7美元。