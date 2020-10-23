恒大有救｜第二大戰投蘇寧電器續持股權

中國恒大（3333）上月底宣佈，公司與部份戰略投資者簽訂協議，承諾不回購並繼續持有恒大地產權益。《彭博》報道，同樣面臨債務挑戰、第二大戰投蘇寧電器亦同意放棄回購股權。

報道指，曾表示要求償還200億元（人民幣，下同）的蘇寧電器，其創辧人張近東出席上月恒大的補充協議簽字儀式，同意放棄明年1月的回購要求。雖然集團向恒大伸出援手，但自己亦面臨債務危機，今年上半年，蘇寧電器收入按年跌13%，半年間由盈轉虧蝕1.66億元，去年同期為賺21.4億元。

蘇寧電器為繼山東高速後第二大戰略投資者，《彭博》早前引述消息人士指，投資230億元的最大投資者山東高速仍未與恒大簽訂協議，公司認為此次投資屬於財務投資性質，而國資委擔心國有資產流失，也不支持公司放棄回購，不過恒大稱雙方正進行商談中，料近期會有結果。

據上月流出的恒大「請求」文件，蘇寧電器投資金額達200億元，所持權益4.7%；山東高速旗下4家公司共向投資230億元，合計權益達5.67%。公司包括山東高速資源開發管理集團有限公司、山東高速投資控股有限公司、山東鐵路發展基金有限公司及濟南暢贏金程股權投資投資合夥企業。

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