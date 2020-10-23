是日必炒｜有咩內銀勁得過招行？

大市正如我上星期所預料，就算是震盪，但是不會無力的，始終內銀是短彈定長升都好，佢提供給指數的承托是最有力，事關佢的比重夠大，佢推一下，好過別的推十下。就這樣，恒指在連日來都撞過我話的分水嶺24800點左右，後市企不企得穩這個位成關鍵，企到的話就睇25500點，大概是牛熊線；企唔到的話都未必要死，我從來不相信美國大選當前，股市就一定要死。

相信個市的原因，還有超強的人民幣。離岸價（CNH）最近越跑就越高，我心目中自訂的目標價，一個一個都到齊了。至於趨勢仍然持續，最受惠之一，一樣都是內銀。工（1398）中（3988）建（939）反彈，無非都是因為讓利的預期降溫，市場憧憬第三季的盈利得以改善，於是來一個估值收復。不過，內銀到底是短彈抑或是長升，我好有保留，因為息差的因素未改善。

今日，我反為想講講隻招行（3968），事關公司不是國有，從來不太受到讓利的負面影響，因此當讓利降溫的時候，正路亦不見得有額外的著數——不過——正因為公司一直都是做自己的事，定位正確，是行內中型企業的龍頭，增長一直跑贏，因此股價硬撐、穩定，不會有賺息不過蝕價。最重要是佢在上日突破，上方破頂、無頂，建議現價買入，目標價50，止蝕36，長線。

譚朗蔚

富昌證券聯席董事

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